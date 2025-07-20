Сирены взвыли на Украине на фоне воздушной атаки ВСУ в «сердце» России

На Украине сигнал воздушной тревоги сработал в Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Такие данные следуют из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сначала сирена завыла в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях, после чего тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях. Украинские власти пока никак не комментировали, какие именно военные объекты были атакованы со стороны ВС РФ.