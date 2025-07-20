Сирены взвыли на Украине на фоне воздушной атаки ВСУ в «сердце» России
Сразу в восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Обложка © Getty Images / Pierre Crom/
На Украине сигнал воздушной тревоги сработал в Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Такие данные следуют из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сначала сирена завыла в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях, после чего тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях. Украинские власти пока никак не комментировали, какие именно военные объекты были атакованы со стороны ВС РФ.
Тем временем воздушная атака дронов ВСУ на Москву продолжается. Мэр столицы Сергей Собянин с утра сообщил о 10 сбитых беспилотниках. Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево снова ввели ограничения на полёты.