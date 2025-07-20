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Регион
20 июля, 13:50

Сирены взвыли на Украине на фоне воздушной атаки ВСУ в «сердце» России

Сразу в восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Обложка © Getty Images / Pierre Crom/

Обложка © Getty Images / Pierre Crom/

На Украине сигнал воздушной тревоги сработал в Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Такие данные следуют из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сначала сирена завыла в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях, после чего тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях. Украинские власти пока никак не комментировали, какие именно военные объекты были атакованы со стороны ВС РФ.

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Тем временем воздушная атака дронов ВСУ на Москву продолжается. Мэр столицы Сергей Собянин с утра сообщил о 10 сбитых беспилотниках. Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево снова ввели ограничения на полёты.

Татьяна Миссуми
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