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20 июля, 17:24

«Я — русский»: Shaman на VK Fest назвал свои любимые книги, не обошлось без каламбура

Shaman назвал Мастера и Маргариту Булгакова своей любимой книгой

Shaman. Обложка © Life.ru

Shaman. Обложка © Life.ru

Любимая книга российского певца Shaman — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, а на втором месте роман Фёдора Достоевского «Идиот». Об этом артист рассказал на VK Fest, общаясь с гостями фестиваля и прессой.

Shaman на VK Fest назвал свои любимые книги. Видео © Life.ru

«Если по-серьёзному говорить, моя любимая книга — «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова. «Идиот» [Фёдора Михайловича] Достоевского наверное на втором месте. А так не знаю, наверное, «Я — русский» — любимая книга. Всё-таки я русский», сказал он

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«Может прикусить»: Митя Фомин пришёл на VK Fest с милой «блондинкой» за пазухой

Напомним, что сегодня Shaman опубликовал клип на песню «Прямо по сердцу», с которой будет представлять Россию на музыкальном конкурсе Интервидение. Многие зрители посчитали, что главную женскую роль в ролике должна была исполнить глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, и артист назвал причину, по которой этого не произошло.

Юрий Лысенко
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