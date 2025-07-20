«Я — русский»: Shaman на VK Fest назвал свои любимые книги, не обошлось без каламбура

Любимая книга российского певца Shaman — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, а на втором месте роман Фёдора Достоевского «Идиот». Об этом артист рассказал на VK Fest, общаясь с гостями фестиваля и прессой.

«Если по-серьёзному говорить, моя любимая книга — «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова. «Идиот» [Фёдора Михайловича] Достоевского наверное на втором месте. А так не знаю, наверное, «Я — русский» — любимая книга. Всё-таки я русский», — сказал он