«Я — русский»: Shaman на VK Fest назвал свои любимые книги, не обошлось без каламбура
Shaman назвал Мастера и Маргариту Булгакова своей любимой книгой
Shaman. Обложка © Life.ru
Любимая книга российского певца Shaman — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, а на втором месте роман Фёдора Достоевского «Идиот». Об этом артист рассказал на VK Fest, общаясь с гостями фестиваля и прессой.
Shaman на VK Fest назвал свои любимые книги. Видео © Life.ru
«Если по-серьёзному говорить, моя любимая книга — «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова. «Идиот» [Фёдора Михайловича] Достоевского наверное на втором месте. А так не знаю, наверное, «Я — русский» — любимая книга. Всё-таки я русский», — сказал он
Напомним, что сегодня Shaman опубликовал клип на песню «Прямо по сердцу», с которой будет представлять Россию на музыкальном конкурсе Интервидение. Многие зрители посчитали, что главную женскую роль в ролике должна была исполнить глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, и артист назвал причину, по которой этого не произошло.