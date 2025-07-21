Назван российский город, который конкурирует с Москвой и Петербургом по предлагаемой зарплате
РБК: Уфа вошла в тройку городов с самым высоким уровнем предполагаемых зарплат
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Уфа неожиданно заняла третье место среди российских городов по уровню предлагаемых зарплат — в среднем 75,2 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные hh.ru.
Лидерами рейтинга стали Москва (100 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (84,6 тысячи).
Интересно, что в столице зарплатные ожидания совпадают с предложениями работодателей. В Петербурге соискатели хотят на 2 тысячи больше, чем готовы платить компании, а в Уфе, наоборот, запросы кандидатов оказались ниже уровня предложений.
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