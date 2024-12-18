Промоутеры, водители и сварщики возглавили рейтинг профессий по росту зарплат

Доходы россиян за последний год увеличились на 25%. Как сообщает издание «Известия», если в прошлом году средняя предлагаемая зарплата составляла 58 тысяч рублей, то сейчас она возросла до 71,8 тысячи рублей.

Наибольший рост наблюдается у промоутеров, для которых работодатели предлагают на 88% больше, чем годом ранее — около 68 тысяч рублей.

Быстрее всего увеличились заработные платы у водителей (+42%, до 129 тысяч рублей) и сварщиков (+39%, до 135,5 тысяч рублей). Также отмечается рост зарплат в сферах строительства, промышленности, финансов и страхования.