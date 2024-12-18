Гибель бывшего мужа Седоковой
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 08:55

Промоутеры, водители и сварщики возглавили рейтинг профессий по росту зарплат

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Доходы россиян за последний год увеличились на 25%. Как сообщает издание «Известия», если в прошлом году средняя предлагаемая зарплата составляла 58 тысяч рублей, то сейчас она возросла до 71,8 тысячи рублей.

Наибольший рост наблюдается у промоутеров, для которых работодатели предлагают на 88% больше, чем годом ранее — около 68 тысяч рублей.

Исследование показало, сколько компаний порадуют сотрудников 13-ой зарплатой
Исследование показало, сколько компаний порадуют сотрудников 13-ой зарплатой

Быстрее всего увеличились заработные платы у водителей (+42%, до 129 тысяч рублей) и сварщиков (+39%, до 135,5 тысяч рублей). Также отмечается рост зарплат в сферах строительства, промышленности, финансов и страхования.

В то же время есть профессии, где зарплатные предложения снизились. К ним относятся специалисты по взысканию долгов, редакторы и копирайтеры, финансовые аналитики и фитнес-тренеры. Эксперты подчеркивают, что рост зарплат в этом году стал рекордным за последние 16 лет.

Минтруд раскрыл самые высокие зарплаты среди мигрантов в РФ
Минтруд раскрыл самые высокие зарплаты среди мигрантов в РФ

Ранее Life.ru выяснил, сколько составят три доплаты, которые пенсионеры впервые получат перед Новым годом. Тем временем в Госдуме высказались об идее выплачивать 13-ю пенсию на день рождения. Кроме того, в Соцфонде рассказали, на сколько вырастут пенсии работающих пенсионеров.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar