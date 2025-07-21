«Бриллиантовая королева» сядет на 7 лет за крупнейшую ювелирную аферу в России
Суд Москвы дал 7 лет колонии владелице ювелирного дома Darvol Спиридоновой
Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве суд вынес приговор в отношении владелицы ювелирного дома Darvol Дарьи Спиридоновой, женщина отправлена в тюрьму на семь лет. Как удалось доказать стороне обвинения, бизнес-леди обманула своих клиентов на сумму почти в 200 миллионов рублей. Об этом пишет столичная прокуратура.
Спиридонова на суде. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
«Вынесен приговор владелице ювелирного дома Дарье Спиридоновой. Она признана виновной в совершении 19 эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размерах (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). С учётом позиции прокуратуры Спиридонова приговорена к 7 годам колонии общего режима», — уточнили в ведомстве.
Суд также лишил «бриллиантовую королевн» права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих фирмах сроком на 3 года. Обвиняемая успела обмануть 19 клиентов на сумму в 200 миллионов рублей. Пострадавшие остались как без своих денег, так и без обещанной ювелирной продукции.
Напомним, первый скандал с участием Дарьи Спиридоновой разгорелся ещё осенью 2022 года, когда клиентка не получила обещанный ювелирный товар, а деньги ей не вернули. Вскоре количество потерпевших увеличилось. Как установило следствие, Спиридонова брала деньги у клиентов под предлогом реализации ювелирных изделий, однако впоследствии присваивала все средства себе, не выполняя обязательств. От действий предпринимательницы пострадало восемь человек, а общий ущерб составил более 200 миллион рублей. В 2023 году Спиридонова была взята под арест.