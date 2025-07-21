Кровь у уха: Вскрылись детали смерти ветерана МВД Украины на месте убийства лётчика Кузьминова
El Español: Экс-чиновник МВД Украины Грушевский найден мёртвым в бассейне
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Тело бывшего сотрудника МВД и Национальной полиции Украины Игоря Грушевского было найдено в бассейне, из его уха вытекала кровь. Об обстоятельствах смерти экс-чиновника Департамента борьбы с организованной преступностью пишет издание El Español.
В материале говорится, что тело 61-летнего мужчины нашли в жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе почти месяц назад — 29 июня. Незадолго до этого покойный купил там квартиру. В вечер смерти он плавал в бассейне ЖК. По словам журналистов, тело нашли соседи, которые заподозрили неладное. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили смерть бывшего чиновника МВД
«По сообщению генерального консульства Украины в Барселоне, смерть наступила в результате утопления. Консулами оказана помощь в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Украину», — рассказали журналистам в МИДе.
Напомним, о смерти Игоря Грушевского сегодня заявил украинский нардеп Артём Дмитрук. Ветеран МВД Украины умер в том же жилом комплексе, где убили российского лётчика-перебежчика Максима Кузьминова.