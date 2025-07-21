Кровь у уха: Вскрылись детали смерти ветерана МВД Украины на месте убийства лётчика Кузьминова

Тело бывшего сотрудника МВД и Национальной полиции Украины Игоря Грушевского было найдено в бассейне, из его уха вытекала кровь. Об обстоятельствах смерти экс-чиновника Департамента борьбы с организованной преступностью пишет издание El Español.

В материале говорится, что тело 61-летнего мужчины нашли в жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе почти месяц назад — 29 июня. Незадолго до этого покойный купил там квартиру. В вечер смерти он плавал в бассейне ЖК. По словам журналистов, тело нашли соседи, которые заподозрили неладное. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили смерть бывшего чиновника МВД