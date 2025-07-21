Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 10:15

Кровь у уха: Вскрылись детали смерти ветерана МВД Украины на месте убийства лётчика Кузьминова

El Español: Экс-чиновник МВД Украины Грушевский найден мёртвым в бассейне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miguel Zagran

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miguel Zagran

Тело бывшего сотрудника МВД и Национальной полиции Украины Игоря Грушевского было найдено в бассейне, из его уха вытекала кровь. Об обстоятельствах смерти экс-чиновника Департамента борьбы с организованной преступностью пишет издание El Español.

В материале говорится, что тело 61-летнего мужчины нашли в жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе почти месяц назад — 29 июня. Незадолго до этого покойный купил там квартиру. В вечер смерти он плавал в бассейне ЖК. По словам журналистов, тело нашли соседи, которые заподозрили неладное. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили смерть бывшего чиновника МВД

«По сообщению генерального консульства Украины в Барселоне, смерть наступила в результате утопления. Консулами оказана помощь в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Украину», — рассказали журналистам в МИДе.

Французского депутата нашли мёртвым в его загородном доме
Французского депутата нашли мёртвым в его загородном доме

Напомним, о смерти Игоря Грушевского сегодня заявил украинский нардеп Артём Дмитрук. Ветеран МВД Украины умер в том же жилом комплексе, где убили российского лётчика-перебежчика Максима Кузьминова.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Испания
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar