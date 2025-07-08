Французского депутата нашли мёртвым в его загородном доме
Глава французской партии «Республиканцы» Марлекса найден мёртвым дома в Анете
Обложка © X / Olivier Marleix
Депутат Национального собрания Франции, представитель партии «Республиканцы» Оливье Марлекс, был найден мёртвым в своём загородном доме в Анете. Ему было 54 года.
Согласно предварительным сведениям правоохранительных органов, политик мог покончить с собой. В настоящее время продолжается официальное расследование, а вскрытие назначено для точного определения обстоятельств его гибели.
Французский президент Эмманюэль Макрон выразил глубокие соболезнования близким Марлекса. Глава государства отметил, что депутат неизменно отстаивал свои убеждения с большой решимостью и преданностью стране и общему делу.
Ранее похожая история произошла в России, где бывший министр транспорта Старовойт решил свести счёты с жизнью. По предварительным данным, ему грозило серьёзное уголовное дело, по которому он мог провести за решёткой 20 лет. Показания на него дал его преемник. Незадолго со своей смерти экс-чиновник приобрёл себе шикарную Tesla.