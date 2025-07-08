Французского депутата нашли мёртвым в его загородном доме

Депутат Национального собрания Франции, представитель партии «Республиканцы» Оливье Марлекс, был найден мёртвым в своём загородном доме в Анете. Ему было 54 года.

Согласно предварительным сведениям правоохранительных органов, политик мог покончить с собой. В настоящее время продолжается официальное расследование, а вскрытие назначено для точного определения обстоятельств его гибели.