В Госдуме напомнили о лучших ролях Зеленского после приказа устроить «катастрофу» в тылу России
Депутат Журавлёв: У ВСУ нет ресурсов для усиления атак по военной логистике РФ
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Владимир Зеленский может делать сколько угодно громогласных заявлений об ударах вглубь российской территории, однако украинская армия не так мощна, чтобы нанести серьёзный ущерб в тылу. Таким мнением с Life.ru поделился депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
По его словам, Зеленский уже три года изображает из себя бывалого командира, рассказывая прописные истины, в то время как военную логистику ВСУ нарушает Российская армия.
Как бы ни хотелось киевскому режиму, катастрофических поражений нашему тыловому обеспечению нанести им так и не удалось, поэтому остаётся только «бомбардировать» Россию словами. Это ближе всего Зеленскому — угрожать, клянчить, играть роль великого полководца.
При этом Украина не обладает уже ни должными ресурсами, ни боевым духом, чтобы по-настоящему нам противостоять, считает парламентарий. Зеленский может сколько угодно делать глубокомысленные выводы в своих публичных выступлениях, но это вовсе не означает, что в реальности ВСУ смогут что-либо всерьёз разрушить, считает Журавлёв.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина должна повредить российскую логистику, а для этого требуется наносить удары по транспортной инфраструктуре России. Он считает, что для этого ВСУ нужно предоставить больше дронов, но в Госдуме считают, что в действительности в их снабжении случился сбой.