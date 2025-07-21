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21 июля, 11:08

В Госдуме напомнили о лучших ролях Зеленского после приказа устроить «‎катастрофу» в тылу России

Депутат Журавлёв: У ВСУ нет ресурсов для усиления атак по военной логистике РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский может делать сколько угодно громогласных заявлений об ударах вглубь российской территории, однако украинская армия не так мощна, чтобы нанести серьёзный ущерб в тылу. Таким мнением с Life.ru поделился депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

По его словам, Зеленский уже три года изображает из себя бывалого командира, рассказывая прописные истины, в то время как военную логистику ВСУ нарушает Российская армия.

Как бы ни хотелось киевскому режиму, катастрофических поражений нашему тыловому обеспечению нанести им так и не удалось, поэтому остаётся только «бомбардировать» Россию словами. Это ближе всего Зеленскому — угрожать, клянчить, играть роль великого полководца.

Алексей Журавлёв

Депутат

Как бы ни хотелось киевскому режиму, катастрофических поражений нашему тыловому обеспечению нанести им так и не удалось, поэтому остаётся только «бомбардировать» Россию словами. Это ближе всего Зеленскому — угрожать, клянчить, играть роль великого полководца.
Как бы ни хотелось киевскому режиму, катастрофических поражений нашему тыловому обеспечению нанести им так и не удалось, поэтому остаётся только «бомбардировать» Россию словами. Это ближе всего Зеленскому — угрожать, клянчить, играть роль великого полководца.

При этом Украина не обладает уже ни должными ресурсами, ни боевым духом, чтобы по-настоящему нам противостоять, считает парламентарий. Зеленский может сколько угодно делать глубокомысленные выводы в своих публичных выступлениях, но это вовсе не означает, что в реальности ВСУ смогут что-либо всерьёз разрушить, считает Журавлёв.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина должна повредить российскую логистику, а для этого требуется наносить удары по транспортной инфраструктуре России. Он считает, что для этого ВСУ нужно предоставить больше дронов, но в Госдуме считают, что в действительности в их снабжении случился сбой.

Владимир Озеров
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