Владимир Зеленский может делать сколько угодно громогласных заявлений об ударах вглубь российской территории, однако украинская армия не так мощна, чтобы нанести серьёзный ущерб в тылу. Таким мнением с Life.ru поделился депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

По его словам, Зеленский уже три года изображает из себя бывалого командира, рассказывая прописные истины, в то время как военную логистику ВСУ нарушает Российская армия.

Как бы ни хотелось киевскому режиму, катастрофических поражений нашему тыловому обеспечению нанести им так и не удалось, поэтому остаётся только «бомбардировать» Россию словами. Это ближе всего Зеленскому — угрожать, клянчить, играть роль великого полководца. Алексей Журавлёв Депутат

При этом Украина не обладает уже ни должными ресурсами, ни боевым духом, чтобы по-настоящему нам противостоять, считает парламентарий. Зеленский может сколько угодно делать глубокомысленные выводы в своих публичных выступлениях, но это вовсе не означает, что в реальности ВСУ смогут что-либо всерьёз разрушить, считает Журавлёв.