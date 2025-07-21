«Герой нашего времени»: Водитель затопленной маршрутки на руках донёс пассажирку до суши
Водитель затопленной маршрутки вынес пассажиров на плечах и стал героем видео
В Подмосковье, где прошли мощные ливни, водитель наполовину утонувшей в воде маршрутки выносил пассажиров из салона на руках, чтобы они не промокли, сам при этом находясь по колено в воде. Джентльменский поступок сняла очевидица, кадры опубликовал телеграм-канал «Подмосковье №1».
Водитель маршрутки выносит пассажирку на плечах, чтобы она не промокла. Видео © Telegram / Подмосковье №1
В ролике видно, что вода почти полностью скрыла колёса маршрутки и заливает пол открытой кабины. Крепкий водитель подходит к двери для пассажиров и кладёт к себе на плечо женщину, после чего несёт её через стихийную заводь к сухому месту. За всем этим наблюдает не только автор видео, но и шофёр припаркованной по соседству грузовой «газели», который сидит в кабине и не спешит выбираться вплавь, вероятно, надеясь, что доблестный товарищ по цеху спасёт и его.
«Он выносит, походу, помогает всем. Блин, это просто герой, герой нашего времени. Представляете?» — восторженно говорит снимающая ситуацию девушка.
Напомним, на Москву и область сегодня обрушились мощные дожди. В столице из соображений безопасности перекрыто движение на нескольких улицах. А в Наро-Фоминском районе из ливней обрушился мост.
Обложка © Telegram / Подмосковье №1