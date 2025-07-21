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21 июля, 14:56

МО: 19 украинских беспилотников сбили в небе над РФ менее чем за 3 часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno

В период с 12:20 до 15:00 по московскому времени 21 июля силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 19 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Пять из этих дронов были сбиты над Московской областью, причём один из них направлялся непосредственно в сторону столицы. Шесть украинских беспилотников были уничтожены над Брянской областью, четыре — над Орловской, а по два — над Калужской и Смоленской областями.

Эффективная работа российских систем ПВО позволила предотвратить возможные инциденты и сохранить безопасность воздушного пространства в центральной части страны.

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Напомним, сегодня ночью российские силы противовоздушной обороны уничтожили 74 беспилотника в небе над РФ. Основной удар украинская армия пыталась нанести по Москве, где было сбито 23 дрона, 15 из которых летели в столицу. Позже московский мэр Сергей Собянин рассказал о ещё двух сбитых БПЛА.

Владимир Озеров
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