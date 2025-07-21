МО: 19 украинских беспилотников сбили в небе над РФ менее чем за 3 часа

В период с 12:20 до 15:00 по московскому времени 21 июля силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 19 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Пять из этих дронов были сбиты над Московской областью, причём один из них направлялся непосредственно в сторону столицы. Шесть украинских беспилотников были уничтожены над Брянской областью, четыре — над Орловской, а по два — над Калужской и Смоленской областями.

Эффективная работа российских систем ПВО позволила предотвратить возможные инциденты и сохранить безопасность воздушного пространства в центральной части страны.