Блогер из Дагестана Мирзаев заочно предстанет перед судом за фейки о ВС РФ

Прокуратура Дагестана завершила формирование обвинительного заключения в отношении блогера Арслана Мирзаева, более известного под псевдонимом Али Чаринский. Все собранные материалы были направлены в Южный окружной военный суд для разбирательства.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, Мирзаеву предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил (ч. 1 ст. 207.3) и за публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2).

По версии следствия, он публиковал в интернете недостоверные сведения о действиях российских военных в Буче и Мариуполе, а также контент, пропагандирующий террористическую идеологию.