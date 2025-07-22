Блогер из Дагестана Мирзаев заочно предстанет перед судом за фейки о ВС РФ
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Прокуратура Дагестана завершила формирование обвинительного заключения в отношении блогера Арслана Мирзаева, более известного под псевдонимом Али Чаринский. Все собранные материалы были направлены в Южный окружной военный суд для разбирательства.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, Мирзаеву предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил (ч. 1 ст. 207.3) и за публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2).
По версии следствия, он публиковал в интернете недостоверные сведения о действиях российских военных в Буче и Мариуполе, а также контент, пропагандирующий террористическую идеологию.
Ранее стало известно, что московский суд принял решение о заочном аресте Татьяны Лазаревой* в связи с неисполнением обязанностей иноагента. С 2022 года экс-ведущая телевидения живёт в Испании. В конце декабря минувшего года она была осуждена заочно на 6,5 лет колонии за пропаганду терроризма.
*Включена в список иностранных агентов Минюста России.