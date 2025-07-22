В аэропорту Калуги сняли ограничения на полёты

Международный аэропорт Калуги (Грабцево) полностью восстановил работу после снятия ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Калуга. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – написал он в телеграм-канале.