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Регион
22 июля, 03:28

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / skyNext

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / skyNext

Международный аэропорт Калуги (Грабцево) полностью восстановил работу после снятия ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Калуга. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – написал он в телеграм-канале.

Возобновление штатной работы аэропорта произошло после временных мер, которые, как уточнялось, были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

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Ранее Life.ru писал, что утром 22 июля работу восстановили аэропорты Самары и Саратова. Воздушные гавани закрывали ночью на фоне атаки беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор Самарской области, ПВО сбила вражеские дроны, пытавшиеся атаковать предприятие на территории региона.

Юния Ларсон
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