«Война на три фронта»: Эксперт оценил шансы ЕС навредить экономике Китая

Одновременное противостояние России, США и Китая затянет Евросоюз в кризис, уверен председатель Российско-азиатского делового совета Максим Кузнецов. По его словам, сегодня ЕС, находящийся в сложной экономической ситуации, просто не готов к торговой войне против КНР.

«Европейцы не потянут экономическую войну на три фронта. Они не в состоянии одновременно противостоять США, России и Китаю. Ведь в таком случае погрузится в кризис европейская экономика, которая и без того находится на грани рецессии», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Он также отметил, что Китай является важным рынком сбыта для европейских стран, поэтому, несмотря на текущие разногласия и введение санкций против китайских компаний, Брюссель продолжит сотрудничество с Пекином. Эксперт обратил внимание, что торговый оборот Поднебесной с ЕС выше, чем с США.

В 2024 году европейские страны экспортировали в Китай товаров на 213 миллиардов и импортировали на 517 миллиардов евро. Торговое сальдо в пользу КНР вызывает определённое напряжение у ЕС. Однако даже на фоне санкций серьёзной эскалации конфликта ожидать не стоит, поскольку обе стороны сильно зависят друг от друга, заключил эксперт.