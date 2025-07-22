В Москве прощаются с режиссёром Юрием Карой – фоторепортаж Life.ru
Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве
Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Фото © Life.ru
В Москве в Центральной клинической больнице №1 проходит церемония прощания с режиссёром Юрием Карой. Почтить память заслуженного деятеля искусств России пришли близкие и коллеги, в частности, вдова и дочь Кары, актёр Виктор Раков. Кадры с церемонии передаёт корреспондент Life.ru.
Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Видео © Life.ru
Дочь и вдова Юрия Кары на прощании с режиссёром. Фото © Life.ru
Актёр Виктор Раков на прощании с режиссёром Юрием Карой. Фото © Life.ru
Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Фото © Life.ru
Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Фото © Life.ru
17 июля ушёл из жизни Юрий Кара, чьё имя неразрывно связано с советским и российским кинематографом. Режиссёр, сценарист и продюсер, он оставил после себя такие культовые ленты, как «Воры в законе», «Королёв», «Звезда эпохи», и скандальную экранизацию «Мастера и Маргариты» 1993 года. Причиной смерти гения советского кино стал обширный инфаркт. Ему было 70 лет. Похоронят Кару на Троекуровском кладбище.