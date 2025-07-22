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22 июля, 08:30

В Москве прощаются с режиссёром Юрием Карой – фоторепортаж Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве

Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Фото © Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Фото © Life.ru

В Москве в Центральной клинической больнице №1 проходит церемония прощания с режиссёром Юрием Карой. Почтить память заслуженного деятеля искусств России пришли близкие и коллеги, в частности, вдова и дочь Кары, актёр Виктор Раков. Кадры с церемонии передаёт корреспондент Life.ru.

Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Видео © Life.ru

Дочь и вдова Юрия Кары на прощании с режиссёром. Фото © Life.ru

Дочь и вдова Юрия Кары на прощании с режиссёром. Фото © Life.ru

Актёр Виктор Раков на прощании с режиссёром Юрием Карой. Фото © Life.ru

Актёр Виктор Раков на прощании с режиссёром Юрием Карой. Фото © Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Фото © Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Фото © Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Фото © Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Фото © Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Фото © Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Фото © Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Фото © Life.ru

Прощание с режиссёром Юрием Карой проходит в Москве. Фото © Life.ru

Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Юрия Кары
Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Юрия Кары

17 июля ушёл из жизни Юрий Кара, чьё имя неразрывно связано с советским и российским кинематографом. Режиссёр, сценарист и продюсер, он оставил после себя такие культовые ленты, как «Воры в законе», «Королёв», «Звезда эпохи», и скандальную экранизацию «Мастера и Маргариты» 1993 года. Причиной смерти гения советского кино стал обширный инфаркт. Ему было 70 лет. Похоронят Кару на Троекуровском кладбище.

Александра Вишнякова
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