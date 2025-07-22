В Москве прощаются с режиссёром Юрием Карой – фоторепортаж Life.ru

В Москве в Центральной клинической больнице №1 проходит церемония прощания с режиссёром Юрием Карой. Почтить память заслуженного деятеля искусств России пришли близкие и коллеги, в частности, вдова и дочь Кары, актёр Виктор Раков. Кадры с церемонии передаёт корреспондент Life.ru.