Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 10:02

«Очевидный факт»: В Кремле высказались о запрете Киева на переговоры с Путиным

Песков напомнил, что Украина ещё не отменила запрет на переговоры с Россией

Киевские власти не отменяли установленный ими запрет на переговоры с Россией. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможном прямом общении российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

«Справедливости ради, этот запрет ещё действует. Это очевидный факт», — подчеркнул представитель Кремля.

«Хочет жить»: Зеленского заподозрили в желании получить гарантии безопасности от Путина
«Хочет жить»: Зеленского заподозрили в желании получить гарантии безопасности от Путина

Напомним, осенью 2022 года Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), один из пунктов которого исключает возможность проведения переговоров с Владимиром Путиным. В мае текущего года в офисе Зеленского допустили отмену запрета.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar