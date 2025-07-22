«Очевидный факт»: В Кремле высказались о запрете Киева на переговоры с Путиным

Киевские власти не отменяли установленный ими запрет на переговоры с Россией. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможном прямом общении российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

«Справедливости ради, этот запрет ещё действует. Это очевидный факт», — подчеркнул представитель Кремля.