В Кремле высказались о созыве «ядерной пятёрки» на срочный саммит
Песков: Условия для проведения саммита «ядерной пятёрки» пока отсутствуют
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Условия для проведения экстренного саммита «ядерной пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания) в настоящее время отсутствуют. Тем не менее Москва фиксирует эскалацию напряжённости и милитаризации, включая ядерную сферу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос на брифинге.
«Сейчас, очевидно, почва для проведения такого саммита отсутствует. Мы видим линию на эскалацию напряжённости, на милитаризацию, в том числе на ядерную. Наши соответствующие ведомства отслеживают развитие событий в этой области и формулируют задачи для обеспечения нашей безопасности на фоне происходящего», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Кремль не ожидает «чудесных прорывов» на предстоящих переговорах между делегациями России и Украины, которые пройдут на этой неделе в Стамбуле. В то же время он подчеркнул, что не согласен с пессимистичными оценками результативности первых двух раундов встречи. По его словам, урегулирование данного кризиса — крайне сложный процесс, и даже достижение договорённостей по таким вопросам, как обмены или возвращение тел погибших, уже можно считать результатом.