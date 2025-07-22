В Кремле высказались о созыве «ядерной пятёрки» на срочный саммит

Условия для проведения экстренного саммита «ядерной пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания) в настоящее время отсутствуют. Тем не менее Москва фиксирует эскалацию напряжённости и милитаризации, включая ядерную сферу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос на брифинге.

«Сейчас, очевидно, почва для проведения такого саммита отсутствует. Мы видим линию на эскалацию напряжённости, на милитаризацию, в том числе на ядерную. Наши соответствующие ведомства отслеживают развитие событий в этой области и формулируют задачи для обеспечения нашей безопасности на фоне происходящего», — подчеркнул представитель Кремля.