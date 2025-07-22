Разругавшийся с Россией Алиев раскланялся перед Трампом
Президент Азербайджана Алиев поблагодарил Трампа за публикацию его речи в Шуше
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за публикацию фрагмента его речи с Глобального медиафорума в Шуше, в котором он рассуждает о победе американского лидера на выборах. Азербайджанский лидер написал в своём аккаунте в соцсетях, что поддерживает стремления коллеги к миру.
«Хочу выразить благодарность президенту Дональду Трампу за то, что он поделился моим выступлением на своей социальной платформе по поводу партнёрства между США и Азербайджаном, а также за его приверженность повестке мира — как в глобальном масштабе, так и в нашем регионе — которую я озвучил на Глобальном медиафоруме в Шуше», — отметил глава государства.
Алиев добавил, что Баку поддерживает стремление американского лидера укреплять мир и стабильность в мире, в том числе в Закавказье. Также он выразил надежду, что при новом президентском сроке Трампа отношения между двумя странами выйдут на более высокий уровень.
Ранее президент Азербайджана публично поддержал Киев, назвав действия России в рамках спецоперации «оккупацией». До этого заявления он с благодарностью принял в дар от украинской журналистки шевроны военных ВСУ. Он также попросил продолжать то, что делают бойцы армии Зеленского. А во фрагменте, который выложил в своей соцсети Truth Social президент США, Алиев признаётся, что не предвещал победу Трампа, но всегда считал её предпочтительней для азербайджанского народа. Он поведал, что американский политик разделяет фундаментальные ценности, в том числе и семейные ценности, и является единственным из президентов США, который не начинал войн. Алиев назвал его человеком, «который заканчивает войны».