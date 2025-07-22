Тропический ливень прогнал туристов с Красной площади
Тропический ливень заставил туристов искать укрытие в центре Москвы. О сильном дожде сообщают столичные паблики. Внезапный ливень, напоминающий тропический, обрушился на Красную площадь, заставив гостей столицы прятаться под зонтами и в ближайших подземных переходах.
Тропический ливень изгнал туристов с Красной площади. Видео © Telegram / Московская Хроника
Ранее сообщалось, что после обильных ливней, обрушившихся на столицу, уровень воды в реке Яузе увеличился на 2,5 метра. Из-за сильных дождей под Ростокинским мостом затопило проезжую часть, что осложнило движение транспорта. Напомним, 21 июля в Москве был зафиксирован рекордный уровень осадков — за сутки выпало 82,3 мм дождя. Это второй показатель за всю историю метеонаблюдений МГУ, которые ведутся с 1954 года.
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