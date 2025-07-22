Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 15:11

Тропический ливень прогнал туристов с Красной площади

Тропический ливень заставил туристов искать укрытие в центре Москвы. О сильном дожде сообщают столичные паблики. Внезапный ливень, напоминающий тропический, обрушился на Красную площадь, заставив гостей столицы прятаться под зонтами и в ближайших подземных переходах.

Тропический ливень изгнал туристов с Красной площади. Видео © Telegram / Московская Хроника

Тропические ливни в Москве: Врач назвала болезни, обостряющиеся в дождь и повышенную влажность
Тропические ливни в Москве: Врач назвала болезни, обостряющиеся в дождь и повышенную влажность

Ранее сообщалось, что после обильных ливней, обрушившихся на столицу, уровень воды в реке Яузе увеличился на 2,5 метра. Из-за сильных дождей под Ростокинским мостом затопило проезжую часть, что осложнило движение транспорта. Напомним, 21 июля в Москве был зафиксирован рекордный уровень осадков — за сутки выпало 82,3 мм дождя. Это второй показатель за всю историю метеонаблюдений МГУ, которые ведутся с 1954 года.

Обложка © Telegram / Московская Хроника

Александра Мышляева
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar