Тропический ливень прогнал туристов с Красной площади

Тропический ливень заставил туристов искать укрытие в центре Москвы. О сильном дожде сообщают столичные паблики. Внезапный ливень, напоминающий тропический, обрушился на Красную площадь, заставив гостей столицы прятаться под зонтами и в ближайших подземных переходах.