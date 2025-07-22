Командир украинской бригады «Лють» Максим Казбан погиб в ДТП под Донецком

По данным украинских источников, полковник воевал против России в составе военных формирований боевиков с начала СВО. В частности, он участвовал в одной из провальных атак на ВС РФ под Чернобаевкой. Националистический батальон боевиков «Лють» он возглавил в сентябре 2024 года.