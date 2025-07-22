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Регион
22 июля, 20:35

Командир украинской бригады «Лють» Максим Казбан погиб в ДТП под Донецком

Максим Казбан. Обложка © Нацполиция Украины

Максим Казбан. Обложка © Нацполиция Украины

В ДТП в Донецкой области 22 июля погиб командир Объединённой штурмовой бригады Украины «Лють» Максим Казбан. Об этом сообщил председатель Нацполиции Иван Выговский.

По данным украинских источников, полковник воевал против России в составе военных формирований боевиков с начала СВО. В частности, он участвовал в одной из провальных атак на ВС РФ под Чернобаевкой. Националистический батальон боевиков «Лють» он возглавил в сентябре 2024 года.

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Напомним, что в начале февраля российские военные освободили от боевиков нацбригады «Лють» город Дзержинск ДНР. Тогда же из города вытеснили еще один нацбатальон «Сафари». Боевики обоих формирований считаются одними из самых отъявленных нацистов.

Лия Мурадьян
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