«Навсегда твоя невеста»: Жена Диогу Жоты поделилась горем спустя месяц после смерти мужа

Спустя месяц после трагической гибели игрока «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты его вдова, Руте Кардозу, впервые прервала молчание и опубликовала трогательный пост в социальных сетях.

«Один месяц со дня «пока смерть не разлучит нас». Навсегда твоя невеста», – написала Кардозу.

Диогу Жота и Руте Кардозу поженились всего месяц назад в Португалии. Через 10 дней после свадьбы трагическое ДТП в Испании, произошедшее 3 июля, оборвало жизни 28-летнего футболиста и его брата, Андре Силвы.

Жота, выступавший за «Ливерпуль» с 2020 года, был ключевым игроком команды, он выиграл с ней чемпионат и Кубок Англии. Футболист также являлся двукратным победителем Лиги наций в составе сборной Португалии.