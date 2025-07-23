Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 22:20

«Навсегда твоя невеста»: Жена Диогу Жоты поделилась горем спустя месяц после смерти мужа

Жена Диогу Жоты опубликовала первый пост спустя месяц после гибели футболиста

Руте Кардозу и Диогу Жота. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rutecfcardoso14

Руте Кардозу и Диогу Жота. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rutecfcardoso14

Спустя месяц после трагической гибели игрока «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты его вдова, Руте Кардозу, впервые прервала молчание и опубликовала трогательный пост в социальных сетях.

«Один месяц со дня «пока смерть не разлучит нас». Навсегда твоя невеста», – написала Кардозу.

Диогу Жота и Руте Кардозу поженились всего месяц назад в Португалии. Через 10 дней после свадьбы трагическое ДТП в Испании, произошедшее 3 июля, оборвало жизни 28-летнего футболиста и его брата, Андре Силвы.

Жота, выступавший за «Ливерпуль» с 2020 года, был ключевым игроком команды, он выиграл с ней чемпионат и Кубок Англии. Футболист также являлся двукратным победителем Лиги наций в составе сборной Португалии.

Значительно превысил скорость: Полиция Испании раскрыла детали ДТП, в котором погиб Диогу Жота
Значительно превысил скорость: Полиция Испании раскрыла детали ДТП, в котором погиб Диогу Жота

Ранее Life.ru писал, что «Ливерпуль» навсегда вывел из обращения 20-й номер. Так английский футбольный клуб почтил память своего нападающего Диогу Жоты.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar