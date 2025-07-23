SpaceX намекнула на возвращение Илона Маска в политику
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский предприниматель Илон Маск может вновь вернуться в политическую сферу, сообщили источники агентства Bloomberg, ссылаясь на документы компании SpaceX.
В недавних материалах, направленных инвесторам для обсуждения тендерного предложения, компания указала на «факторы риска», связанные с возможным возвращением Маска в политику. Это первый случай, когда подобная формулировка появляется в тендерных предложениях SpaceX. На данный момент сам Илон Маск не прокомментировал информацию, опубликованную Bloomberg.
Напомним, Илон Маск занимал пост руководителя департамента эффективности правительства США с 20 января по 29 мая. После этого он объявил о создании собственной политической партии под названием «Америка» и подал документы на её регистрацию. Его партию поддержали либертарианцы и фракция «Вперёд».