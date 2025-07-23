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23 июля, 02:52

SpaceX намекнула на возвращение Илона Маска в политику

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский предприниматель Илон Маск может вновь вернуться в политическую сферу, сообщили источники агентства Bloomberg, ссылаясь на документы компании SpaceX.

В недавних материалах, направленных инвесторам для обсуждения тендерного предложения, компания указала на «факторы риска», связанные с возможным возвращением Маска в политику. Это первый случай, когда подобная формулировка появляется в тендерных предложениях SpaceX. На данный момент сам Илон Маск не прокомментировал информацию, опубликованную Bloomberg.

Илон Маск пообещал «супервеселье» на съезде своей партии «Америка»
Илон Маск пообещал «супервеселье» на съезде своей партии «Америка»

Напомним, Илон Маск занимал пост руководителя департамента эффективности правительства США с 20 января по 29 мая. После этого он объявил о создании собственной политической партии под названием «Америка» и подал документы на её регистрацию. Его партию поддержали либертарианцы и фракция «Вперёд».

Юния Ларсон
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