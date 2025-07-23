Олег Сырский, брат главнокомандующего ВСУ, Александра Сырского утверждает, что пресса безжалостно оклеветала его родителей. В разговоре с РИА «Новости» он просто искрил от негодования, когда речь зашла о тех самых слухах про переводы денег из Украины в Россию на лечение его отца.

«Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили. Я не разговариваю, интервью я не даю», — заявил Олег Сырский агентству.

Он отказался от дальнейших комментариев, сославшись на нежелание участвовать в медийном скандале.