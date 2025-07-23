От микрофона к метрам: Меладзе решил заняться арендой недвижимости в России

Как стало известно SHOT, артист внёс коррективы в деятельность своего ИП, которое существует с 2004 года. Теперь в перечне его услуг появились три новых направления, связанных с управлением и сдачей в аренду недвижимости. До этого момента его ИП занималось исключительно телевизионным вещанием и организацией концертов – обычный набор для артистов.

Помимо индивидуального предпринимательства, у Меладзе также остается компания «Вантаж». На неё записан торговый центр с тем же названием, расположенный в Восточном Бирюлеве. Кроме того, эта компания арендует здание в Западном Бирюлеве. Совладельцами «Вантажа» являются сам певец, его сестра Лиана и их деловой партнёр. Этот бизнес приносит Меладзе около 15 миллионов рублей в год.