От микрофона к метрам: Меладзе решил заняться арендой недвижимости в России
Валерий Меладзе будет заниматься арендой недвижимости в России
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Певец Валерий Меладзе решил диверсифицировать свои бизнес-интересы в России, переключившись на рынок недвижимости.
Как стало известно SHOT, артист внёс коррективы в деятельность своего ИП, которое существует с 2004 года. Теперь в перечне его услуг появились три новых направления, связанных с управлением и сдачей в аренду недвижимости. До этого момента его ИП занималось исключительно телевизионным вещанием и организацией концертов – обычный набор для артистов.
Помимо индивидуального предпринимательства, у Меладзе также остается компания «Вантаж». На неё записан торговый центр с тем же названием, расположенный в Восточном Бирюлеве. Кроме того, эта компания арендует здание в Западном Бирюлеве. Совладельцами «Вантажа» являются сам певец, его сестра Лиана и их деловой партнёр. Этот бизнес приносит Меладзе около 15 миллионов рублей в год.
Покинувший Россию Меладзе не спешит расставаться с российским бизнесом, однако дела у него идут не очень: ранее в Москве полностью разорился и вынужденно закрылся ресторан, принадлежащий дочери Валерия Меладзе. Заведение проработало с начала 2022 года. После этого певцу пришлось тайно приезжать в Москву, чтобы уладить бизнес-дела.