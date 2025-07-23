Появилось фото украинских винтовок «Американка» и «Малюк», затрофеенных нашими бойцами

Военкор Kp.ru Дмитрий Стешин получил уникальную возможность испытать образцы стрелкового оружия, используемого украинскими спецподразделениями. В его руки попали американская винтовка AR-15 («Американка») и украинская разработка «Малюк» («Малыш»), которые он не только детально изучил, но и опробовал в стрельбе на разных дистанциях.

Винтовка «Малюк» («Малыш»). Фото © kp.ru

Как отмечает эксперт Михаил Дегтярёв, ВСУ активно используют разнообразное иностранное вооружение, создав настоящую «сборную солянку» из современных образцов. По его словам, массовые поставки западного оружия начались летом 2023 года, и теперь на фронте регулярно встречаются трофейные AR-15 последних модификаций и пулемёты «Браунинг».

Винтовка AR-15 («Американка»). Фото © kp.ru

«Это уже поставки тысяч экземпляров иностранного стрелкового оружия ВСУ, которое представляет из себя сборную солянку современных образцов», — подчеркнул Дегтярёв.

Так, военкор Стешин, в свою очередь, особое внимание уделил украинской штурмовой винтовке «Малюк», разработка которой началась ещё в 2005 году. По его наблюдениям, конструкторы стремились максимально дистанцироваться от советских традиций оружейного дела, взяв за основу австрийскую AUG. Винтовка показала себя точной и удобной на дистанции 50 метров, однако при стрельбе на 250 метров в жару (+35°C) начала перегреваться и давать сбои – вероятно, из-за полностью закрытой пластиковыми кожухами конструкции.