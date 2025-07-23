Нет точной даты: Трамп может принять решение по Украине раньше установленного им самим срока
Госдеп: США могут принять решение по Украине до окончания ультиматума в 50 дней
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Вашингтон, возможно, будет готов оценить прогресс по украинскому урегулированию до того, как истечет 50-дневный срок, установленный президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс во время встречи с журналистами.
Она не дала конкретного ответа на вопрос, достаточно ли одной недели после угрозы Трампа ввести импортные пошлины порядка 100% против РФ и её партнёров, чтобы Соединённые Штаты могли сделать какие-либо заключения.
«Я бы предупредила, что когда президент обозначает период времени или окно, то речь может идти о любом этапе в рамках этого периода», — отметила Брюс.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента добавила, что переговоры по решению украинского кризиса могут кардинально изменить ситуацию
Как информировал ранее Life.ru, 14 июля Дональд Трамп уведомил Российскую Федерацию о потенциальном применении таможенных сборов, если разрешение украинского кризиса не будет достигнуто в течение 50-дневного периода. Помимо этого, глава Белого дома выразил готовность передать украинской стороне дополнительные системы противовоздушной обороны. При этом в самих Соединённых Штатах возрастает обеспокоенность из-за ускоренного расходования запасов вооружения.