Нет точной даты: Трамп может принять решение по Украине раньше установленного им самим срока

Вашингтон, возможно, будет готов оценить прогресс по украинскому урегулированию до того, как истечет 50-дневный срок, установленный президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс во время встречи с журналистами.

Она не дала конкретного ответа на вопрос, достаточно ли одной недели после угрозы Трампа ввести импортные пошлины порядка 100% против РФ и её партнёров, чтобы Соединённые Штаты могли сделать какие-либо заключения.

«Я бы предупредила, что когда президент обозначает период времени или окно, то речь может идти о любом этапе в рамках этого периода», — отметила Брюс.