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23 июля, 08:38

Стало известно, у кого из фрилансеров зарплата выше всех

Зарплаты на фрилансе превысили 180 тысяч у программистов и веб-разработчиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Среднемесячный доход фрилансеров в первом полугодии 2025 года составил 42 тысячи рублей, что на 31,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные платформ фриланс-занятости.

К наиболее высокооплачиваемым специалистам относятся менеджеры проектов с доходом около 144 тысяч рублей в месяц и монтажники, зарабатывающие в среднем 133 тысячи.

Фрилансеры чаще всего работают из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Грузии, Узбекистана, Сербии, Испании, Молдавии и Киргизии.

Компании передают на аутсорс в первую очередь задачи по ИТ-разработке (30%), бухгалтерскому учёту (17,5%), дизайну (16,7%) и маркетингу (16,8%).

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Марина Фещенко
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