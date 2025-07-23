Стало известно, у кого из фрилансеров зарплата выше всех
Зарплаты на фрилансе превысили 180 тысяч у программистов и веб-разработчиков
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Среднемесячный доход фрилансеров в первом полугодии 2025 года составил 42 тысячи рублей, что на 31,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные платформ фриланс-занятости.
К наиболее высокооплачиваемым специалистам относятся менеджеры проектов с доходом около 144 тысяч рублей в месяц и монтажники, зарабатывающие в среднем 133 тысячи.
Фрилансеры чаще всего работают из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Грузии, Узбекистана, Сербии, Испании, Молдавии и Киргизии.
Компании передают на аутсорс в первую очередь задачи по ИТ-разработке (30%), бухгалтерскому учёту (17,5%), дизайну (16,7%) и маркетингу (16,8%).
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