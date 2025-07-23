Песков высказался о подготовке ко встрече с Украиной на высшем уровне
Песков: Саммит РФ — Украина нецелесообразен без согласования меморандумов
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Согласование меморандумов между Москвой и Киевом можно рассматривать как подготовку к возможной встрече на высшем уровне, на которой настаивает украинская сторона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Работа по согласованию меморандумов фактически и является этапом подготовки к саммиту. Без этой кропотливой предварительной работы проводить переговоры на высшем уровне вряд ли целесообразно», — отметил представитель Кремля.
По его словам, в противном случае лидерам стран пришлось бы заниматься «черновой и очень объемной работой» уже во время самой встречи.
Ранее сообщалось, что российская делегация вылетела в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной. Предварительно, российская делегация продолжит свою работу в прежнем составе: переговорная группа включает в себя четырёх основных представителей и четырёх экспертов.