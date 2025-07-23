Песков высказался о подготовке ко встрече с Украиной на высшем уровне

Согласование меморандумов между Москвой и Киевом можно рассматривать как подготовку к возможной встрече на высшем уровне, на которой настаивает украинская сторона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Работа по согласованию меморандумов фактически и является этапом подготовки к саммиту. Без этой кропотливой предварительной работы проводить переговоры на высшем уровне вряд ли целесообразно», — отметил представитель Кремля.