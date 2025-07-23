«Не могу совмещать»: Олимпийская чемпионка Мельникова объяснила отказ от участия в выборах
Олимпийская чемпионка Мельникова сняла кандидатуру с выборов в Воронежскую думу
Ангелина Мельникова. Обложка © Telegram / Angelina Melnikova
Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова отказалась от участия в выборах в Воронежскую городскую думу. Гимнастка приняла решение сосредоточиться на спортивной карьере, несмотря на победу на праймериз «Единой России». Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
«После возвращения к активному тренировочному процессу и анализу своего графика в грядущие месяцы я приняла важное решение, которым хочу с вами поделиться, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Я не смогу совмещать избирательную кампанию и подготовку к выступлениям на важнейших соревнованиях, а также сами выступления — вплоть до чемпионата мира», — написала Мельникова.
25-летняя спортсменка, завоевавшая 1188 голосов на предварительном голосовании, выразила благодарность землякам за поддержку и отметила, что продолжит участвовать в общественных проектах Воронежа.
Второе место на праймериз заняла руководитель центра помощи людям с ограниченными возможностями здоровья «1+1» Анна Коломенская (651 голос).
Мельникова — одна из самых титулованных российских гимнасток: в её коллекции олимпийское золото Токио-2020, четыре чемпионских титула Европы и победа на чемпионате мира. Спортсменка имеет нейтральный статус, необходимый для участия в турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).
Ранее сообщалось, что Мельникова была вынуждена отказаться от использования композиции Ирины Аллегровой «Младший лейтенант» в своих выступлениях на международных соревнованиях. Как сообщил депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, причина, по которой спортсменке пришлось заменить музыкальную композицию, — протест украинцев.