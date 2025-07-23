«Не могу совмещать»: Олимпийская чемпионка Мельникова объяснила отказ от участия в выборах

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова отказалась от участия в выборах в Воронежскую городскую думу. Гимнастка приняла решение сосредоточиться на спортивной карьере, несмотря на победу на праймериз «Единой России». Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«После возвращения к активному тренировочному процессу и анализу своего графика в грядущие месяцы я приняла важное решение, которым хочу с вами поделиться, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Я не смогу совмещать избирательную кампанию и подготовку к выступлениям на важнейших соревнованиях, а также сами выступления — вплоть до чемпионата мира», — написала Мельникова.

25-летняя спортсменка, завоевавшая 1188 голосов на предварительном голосовании, выразила благодарность землякам за поддержку и отметила, что продолжит участвовать в общественных проектах Воронежа.

Второе место на праймериз заняла руководитель центра помощи людям с ограниченными возможностями здоровья «1+1» Анна Коломенская (651 голос).