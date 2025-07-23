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23 июля, 11:54

«Металл в голосе был незабываем»: Российские рокеры высказались о смерти Оззи Осборна

Игорь Журавлёв и Валерий Скородед назвали большой утратой смерть Оззи Осборна

Оззи Осборн. Обложка © ТАСС / АР

Оззи Осборн. Обложка © ТАСС / АР

Легенда тяжёлого рока Оззи Осборн скончался, оставив после себя незабываемое наследие. Об этом рассказали лидер группы «Альянс» Игорь Журавлёв и фронтмен «Монгол Шуудан» Валерий Скородед в беседе с Пятым каналом.

Лидеры групп «Альянс» и «Монгол Шуудан» о смерти Осборна. Видео © Пятый канал

«Ушёл из этой жизни на тот свет Оззи Осборн, и это, конечно, печальная новость. Голос его был уникальный, его металл в голосе был незабываем. Его биография тоже была уникальна. И, конечно, жаль, что он ушёл. Светлая ему память», — сказал Журавлёв.

Валерий Скородед добавил, что смерть Осборна — огромная потеря для музыкального мира. По его словам, Оззи был ключевой фигурой в эпоху расцвета тяжёлого рока, его уход стал трагедией для всех поклонников жанра.

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Напомним, о смерти Оззи Осборна стало известно 22 июля. Печальная новость пришла от родных музыканта: он скончался в возрасте 76 лет. Легенда хеви-метала в последний раз выступила на сцене 5 июля — тогда Осборн попрощался с поклонниками.

Александра Мышляева
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