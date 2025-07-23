«Металл в голосе был незабываем»: Российские рокеры высказались о смерти Оззи Осборна

Легенда тяжёлого рока Оззи Осборн скончался, оставив после себя незабываемое наследие. Об этом рассказали лидер группы «Альянс» Игорь Журавлёв и фронтмен «Монгол Шуудан» Валерий Скородед в беседе с Пятым каналом.

«Ушёл из этой жизни на тот свет Оззи Осборн, и это, конечно, печальная новость. Голос его был уникальный, его металл в голосе был незабываем. Его биография тоже была уникальна. И, конечно, жаль, что он ушёл. Светлая ему память», — сказал Журавлёв.