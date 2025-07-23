В Росприроднадзоре опровергли утечки мазута в Чёрном море
Радионова: Утечки мазута с затонувшего в Чёрном море танкера не зафиксированы
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Отсутствие утечек мазута в Чёрное море с затонувшего танкера «Волгонефть-212» подтвердила Светлана Радионова. Данное заявление глава Росприроднадзора сделала в своём официальном Telegram-канале.
«В связи с появившейся в СМИ некорректной информацией со ссылкой на представителя Росприроднадзора о якобы поступающих в Чёрное море нефтепродуктах с затонувшего танкера «Волгонефть-212» официально заявляем, что утечек содержимого танкеров в настоящее время ведомство не фиксирует», — отметила она.
Напомним, что аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе повлекли за собой масштабный разлив нефтепродуктов, когда в море попало около трёх тысяч тонн мазута. В апреле текущего года специалисты Роспотребнадзора официально объявили почти 150 пляжных зон Анапы непригодными для использования из-за загрязнения. Однако, несмотря на это предписание, значительное число отдыхающих, включая несовершеннолетних, игнорируют запрет и продолжают купаться в загрязнённых водах.