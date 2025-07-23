Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 14:09

В Росприроднадзоре опровергли утечки мазута в Чёрном море

Радионова: Утечки мазута с затонувшего в Чёрном море танкера не зафиксированы

Обложка © Telegram / Экология - дело каждого!

Обложка © Telegram / Экология - дело каждого!

Отсутствие утечек мазута в Чёрное море с затонувшего танкера «Волгонефть-212» подтвердила Светлана Радионова. Данное заявление глава Росприроднадзора сделала в своём официальном Telegram-канале.

«В связи с появившейся в СМИ некорректной информацией со ссылкой на представителя Росприроднадзора о якобы поступающих в Чёрное море нефтепродуктах с затонувшего танкера «Волгонефть-212» официально заявляем, что утечек содержимого танкеров в настоящее время ведомство не фиксирует», — отметила она.

Кондратьев: Краснодарский край, несмотря на мазут, принял в июне 2,5 млн туристов
Кондратьев: Краснодарский край, несмотря на мазут, принял в июне 2,5 млн туристов

Напомним, что аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе повлекли за собой масштабный разлив нефтепродуктов, когда в море попало около трёх тысяч тонн мазута. В апреле текущего года специалисты Роспотребнадзора официально объявили почти 150 пляжных зон Анапы непригодными для использования из-за загрязнения. Однако, несмотря на это предписание, значительное число отдыхающих, включая несовершеннолетних, игнорируют запрет и продолжают купаться в загрязнённых водах.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar