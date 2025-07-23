В Росприроднадзоре опровергли утечки мазута в Чёрном море

«В связи с появившейся в СМИ некорректной информацией со ссылкой на представителя Росприроднадзора о якобы поступающих в Чёрное море нефтепродуктах с затонувшего танкера «Волгонефть-212» официально заявляем, что утечек содержимого танкеров в настоящее время ведомство не фиксирует», — отметила она.