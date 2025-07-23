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Регион
23 июля, 15:15

На побережье Темрюкского района Краснодарского края обнаружен мазут

Обложка © Telegram / Оперативный штаб Краснодарского края

Обложка © Telegram / Оперативный штаб Краснодарского края

В ходе мониторинга береговой линии Темрюкского района Краснодарского края вечером 22 июля были обнаружены свежие выбросы мазута в виде сгустков размером от 3 до 10 сантиметров. На месте сразу началась уборка, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уборка мазута на побережье Красноадрского края. Видео © Telegram / Оперштаб Краснодарского края

«Сгустки нефтепродуктов размером от 3 до 10 сантиметров обнаружили во время вечернего мониторинга береговой полосы 22 июля. Протяжённость выбросов в районе п. Волна составляет около 1 километра, в районе п. Артющенко – порядка 3-4 километров. Уборка организована с вечера и возобновилась утром 23 июля», — говорится в сообщении.

На данный момент более 90 специалистов и 13 единиц техники задействованы в ликвидации нефтепродуктов в Темрюкском районе. В операции участвуют сотрудники МЧС России, представители администрации Темрюкского района и сельских поселений, муниципальной Аварийно-спасательной службы, а также волонтёры.

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Напомним, что аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе повлекли за собой масштабный разлив нефтепродуктов, когда в море попало около трёх тысяч тонн мазута. В апреле текущего года специалисты Роспотребнадзора официально объявили почти 150 пляжных зон Анапы непригодными для использования из-за загрязнения. При этом, по словам главы Краснодарского края, регион принял в летний сезон свыше 2,5 миллиона туристов.

Мария Любицкая
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