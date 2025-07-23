На побережье Темрюкского района Краснодарского края обнаружен мазут

В ходе мониторинга береговой линии Темрюкского района Краснодарского края вечером 22 июля были обнаружены свежие выбросы мазута в виде сгустков размером от 3 до 10 сантиметров. На месте сразу началась уборка, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уборка мазута на побережье Красноадрского края. Видео © Telegram / Оперштаб Краснодарского края

«Сгустки нефтепродуктов размером от 3 до 10 сантиметров обнаружили во время вечернего мониторинга береговой полосы 22 июля. Протяжённость выбросов в районе п. Волна составляет около 1 километра, в районе п. Артющенко – порядка 3-4 километров. Уборка организована с вечера и возобновилась утром 23 июля», — говорится в сообщении.