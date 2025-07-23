Нашёлся пропавший певец Оскар, который стал бездомной женщиной в США
Super: Пропавший певец Оскар нашёлся живым в районе Брайтон-Бич
Певец Оскар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / scarlettlaqueenpage
После месяца молчания известный в 90-е певец Оскар наконец-то нашёлся. На протяжении всего этого времени местонахождение Шамиля Малкандуева — настоящее имя экс-артиста — было неизвестно. По информации Super, исполнитель был найден живым и невредимым в районе Брайтон-Бич.
Близкие 46-летнего автора песен «Между мной и тобой» и «Бег по лезвию ножа» безуспешно обращались в полицию. Как видно, зря — Оскару, который сменил имя на Scarlett la Queen, и так неплохо живётся. Главное, что хватает на горячительные напитки и сигареты.
Напомним, что 13 июня стало известно о том, что певец Оскар, который теперь стал бомжующей в США женщиной, перестал выходить на связь. К тому моменту вестей от него не было почти три недели. Некогда известный певец признался, что работает проституткой и осознанно выбрал бродяжническую жизнь, попрошайничество и прочие «прелести» нищеты.