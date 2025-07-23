Мединский: Санитарные команды подвергаются риску в серой зоне из-за дронов

Санитарные подразделения, участвующие в СВО, сталкиваются с повышенной угрозой при работе в серой зоне из-за активного использования беспилотников. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле.