Сильный взрыв испугал жителей Люберец на улице, названной в честь Владлена Татарского

Жителей жилого комплекса в подмосковных Люберцах испугал громкий взрыв на улице, названной в честь военкора Владлена Татарского, погибшего от взрывного устройства. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Взрыв на улице в Люберцах, названной в честь Владлена Татарского. Видео © Telegram / SHOT

В ночь на 24 июля, примерно в 1:45, неизвестные в тёмной иномарке выбросили с пассажирского сиденья объект, напоминающий самодельное взрывное устройство. Спустя несколько секунд раздался мощный взрыв, после которого зазвучали сирены на автомобилях.

Жильцы ЖК в посёлке Мирный, пробудившись от резкого звука, сначала предположили, что инцидент связан с беспилотниками или разгерметизацией газового баллона на стройке неподалёку. Однако выглянув в окна, они заметили дым, исходящий с места происшествия. Сейчас жители планируют обратиться в полицию.

Инцидент произошёл на улице военкора Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский.