Сильный взрыв испугал жителей Люберец на улице, названной в честь Владлена Татарского
SHOT: В Люберцах произошёл взрыв у ЖК на улице Владлена Татарского
Жителей жилого комплекса в подмосковных Люберцах испугал громкий взрыв на улице, названной в честь военкора Владлена Татарского, погибшего от взрывного устройства. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Взрыв на улице в Люберцах, названной в честь Владлена Татарского. Видео © Telegram / SHOT
В ночь на 24 июля, примерно в 1:45, неизвестные в тёмной иномарке выбросили с пассажирского сиденья объект, напоминающий самодельное взрывное устройство. Спустя несколько секунд раздался мощный взрыв, после которого зазвучали сирены на автомобилях.
Жильцы ЖК в посёлке Мирный, пробудившись от резкого звука, сначала предположили, что инцидент связан с беспилотниками или разгерметизацией газового баллона на стройке неподалёку. Однако выглянув в окна, они заметили дым, исходящий с места происшествия. Сейчас жители планируют обратиться в полицию.
Инцидент произошёл на улице военкора Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский.
А ранее в Москве вспыхнул пожар во время квеста про апокалипсис в квеструме «Клаустрофобия». По предварительным данным, пострадали два человека, надышавшись угарным газом.
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