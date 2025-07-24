«Хватит богохульства!»: Цыганова ликует из-за запрета сатанизма* после смерти Осборна

Певица Виктория Цыганова прокомментировала решение Верховного суда РФ о признании «Международного движения сатанизма»* экстремистским. В своём блоге артистка предположила, что вердикт мог быть вынесен в знаковый день – после смерти легендарного рок-музыканта Оззи Осборна.

«Прямо праздник, хоть благодарственное письмо Верховному суду выписывай за такой подарок! Хватит уже богохульства!» — эмоционально написала Цыганова.

Звезда шансона также высказалась о судьбе покойного музыканта, известного своими скандальными выступлениями и имиджем «князя тьмы». По её мнению, Осборн достиг желаемого.

«Дай Бог теперь Осборну мирного упокоения в аду, куда он стремился всю жизнь, и, думаю, у него всё получилось», — заключила артистка.

По мнению певицы звезды, нынешнее состояние общества можно охарактеризовать как «апокалиптическое», и выход она видит в возвращении к традиционным ценностям. В качестве символического жеста, отражающего эту идею, артистка предложила воздвигнуть монумент в память об Игоре Талькове.