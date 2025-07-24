Двое погибших, свыше 10 раненых: Власти сообщили о последствиях масштабной атаки ВСУ на Кубань

В результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край погибли два человека, ещё 11 пострадали. Обломки сбитого дрона упали в Адлерском районе Сочи, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Краевые медики готовы в любой момент оказать необходимую помощь всем нуждающимся. Поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим», — написал он.

Инцидент произошёл в ночь на 24 июля. В Адлерском районе Сочи после атаки дрона погибли две женщины. Фрагменты БПЛА также задели территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы. Среди пострадавших — сотрудник ДПС, которого санавиация доставит в краевую больницу.