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24 июля, 07:39

«Пытаются отвлечь внимание»: Эксперты объяснили природу слухов о новой мобилизации в РФ

Политолог Светов: Слухи о новой волне мобилизации в России раскручивает Киев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SvetlanaParnikova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SvetlanaParnikova

Разговоры о повторной мобилизации в России не имеют под собой реальных оснований, заявили эксперты. Политолог Юрий Светов и военный аналитик Василий Дандыкин объяснили причины появления таких слухов.

«Предпосылок к новой волне мобилизации нет. Это раскручивается украинцами, их ЦИПсО раскручивает эту тему вовсю. На Украине большие проблемы с мобилизацией, с желающими воевать, с бегством людей из страны. Чтобы отвлечь внимание людей, они регулярно вбрасывают разговоры о том, что Россия готовится к мобилизации», — пояснил Светов в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, украинская сторона намеренно раздувает эту тему, чтобы отвлечь внимание от собственных трудностей с призывом. Политолог напомнил, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее озвучивал данные о количестве добровольцев, что снижает необходимость в дополнительной мобилизации.

Василий Дандыкин также считает, что осенью 2025 года новая волна призыва маловероятна. Он отметил, что российская армия пока может обходиться контрактниками и добровольцами. Военный аналитик добавил, что несмотря на определённые сложности в ходе спецоперации, мобилизационные ресурсы продолжают пополняться за счёт добровольного набора.

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В середине июля Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения и мобилизации на Украине — в 16-й раз. А в Верховной раде приняли закон, который позволяет призывать на военную службу граждан старше 60 лет, что, как отмечают эксперты, говорит о сильнейшем демографическом кризисе и проблемами с личным составом в ВС Незалежной. Секретарь Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко утверждает, что ежемесячно на фронт отправляются порядка 30 тысяч украинцев.

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Юрий Лысенко
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