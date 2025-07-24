«Пытаются отвлечь внимание»: Эксперты объяснили природу слухов о новой мобилизации в РФ

Разговоры о повторной мобилизации в России не имеют под собой реальных оснований, заявили эксперты. Политолог Юрий Светов и военный аналитик Василий Дандыкин объяснили причины появления таких слухов.

«Предпосылок к новой волне мобилизации нет. Это раскручивается украинцами, их ЦИПсО раскручивает эту тему вовсю. На Украине большие проблемы с мобилизацией, с желающими воевать, с бегством людей из страны. Чтобы отвлечь внимание людей, они регулярно вбрасывают разговоры о том, что Россия готовится к мобилизации», — пояснил Светов в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, украинская сторона намеренно раздувает эту тему, чтобы отвлечь внимание от собственных трудностей с призывом. Политолог напомнил, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее озвучивал данные о количестве добровольцев, что снижает необходимость в дополнительной мобилизации.