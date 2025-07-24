«Пытаются отвлечь внимание»: Эксперты объяснили природу слухов о новой мобилизации в РФ
Политолог Светов: Слухи о новой волне мобилизации в России раскручивает Киев
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Разговоры о повторной мобилизации в России не имеют под собой реальных оснований, заявили эксперты. Политолог Юрий Светов и военный аналитик Василий Дандыкин объяснили причины появления таких слухов.
«Предпосылок к новой волне мобилизации нет. Это раскручивается украинцами, их ЦИПсО раскручивает эту тему вовсю. На Украине большие проблемы с мобилизацией, с желающими воевать, с бегством людей из страны. Чтобы отвлечь внимание людей, они регулярно вбрасывают разговоры о том, что Россия готовится к мобилизации», — пояснил Светов в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По его словам, украинская сторона намеренно раздувает эту тему, чтобы отвлечь внимание от собственных трудностей с призывом. Политолог напомнил, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее озвучивал данные о количестве добровольцев, что снижает необходимость в дополнительной мобилизации.
Василий Дандыкин также считает, что осенью 2025 года новая волна призыва маловероятна. Он отметил, что российская армия пока может обходиться контрактниками и добровольцами. Военный аналитик добавил, что несмотря на определённые сложности в ходе спецоперации, мобилизационные ресурсы продолжают пополняться за счёт добровольного набора.
В середине июля Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения и мобилизации на Украине — в 16-й раз. А в Верховной раде приняли закон, который позволяет призывать на военную службу граждан старше 60 лет, что, как отмечают эксперты, говорит о сильнейшем демографическом кризисе и проблемами с личным составом в ВС Незалежной. Секретарь Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко утверждает, что ежемесячно на фронт отправляются порядка 30 тысяч украинцев.