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Регион
24 июля, 08:53

Два сотрудника ФПК погибли в Сочи при ударе БПЛА, ещё трое ранены

РЖД: Двое сотрудников ФПК погибли, трое были ранены после атаки БПЛА в Сочи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Goinyk Production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Goinyk Production

Пятеро сотрудников Федеральной пассажирской компании (ФПК) оказались в эпицентре налёта беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Сочи. Из них двое скончались от полученных травм, а трое получили ранения. Об этом сообщили представители РЖД.

«Сегодня в результате ночных атак БПЛА на город Сочи пострадали пятеро работников поездной бригады ФПК, которые следовали после рейса к месту отдыха на автомобиле. К сожалению, двое наших коллег получили смертельные ранения, трое сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

В компании выразили глубочайшие соболезнования семьям погибших сотрудников. Также представители компании заявили, что вся необходимая помощь будет оказана пострадавшим из-за атак вражеских дронов в Сочи сотрудникам ФПК, а также финансовую поддержку получат родственники скончавшихся работников.

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Напомним, что в ночь на 24 июля город Сочи подвергся ударам беспилотников, что повлекло за собой пожар на улице Авиационной в Адлерском районе — огонь вспыхнул из-за упавших обломков БПЛА. Атака началась сразу после переговоров в Стамбуле и стала одной из самых мощных за всё время в регионе.

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Ольга Сливченко
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