Два сотрудника ФПК погибли в Сочи при ударе БПЛА, ещё трое ранены

Пятеро сотрудников Федеральной пассажирской компании (ФПК) оказались в эпицентре налёта беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Сочи. Из них двое скончались от полученных травм, а трое получили ранения. Об этом сообщили представители РЖД.

«Сегодня в результате ночных атак БПЛА на город Сочи пострадали пятеро работников поездной бригады ФПК, которые следовали после рейса к месту отдыха на автомобиле. К сожалению, двое наших коллег получили смертельные ранения, трое сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

В компании выразили глубочайшие соболезнования семьям погибших сотрудников. Также представители компании заявили, что вся необходимая помощь будет оказана пострадавшим из-за атак вражеских дронов в Сочи сотрудникам ФПК, а также финансовую поддержку получат родственники скончавшихся работников.