Путин возложил к гробу председателя Верховного суда охапку красных роз
Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Церемония прощания проходит в Центральной клинической больнице.
Владимир Путин простился с председателем Верховного суда Подносовой. Видео © Life.ru
Склонив голову в знак уважения, глава государства возложил пышный букет красных роз к открытому гробу, отдавая дань памяти ушедшей. Затем президент подошёл к скорбящим родным и близким Подносовой, чтобы лично выразить им свои глубочайшие соболезнования и разделить их тяжёлое горе. Он также присел рядом и коротко поговорил с семьёй.
Кадр с церемонии прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Фото © Telegram / Кремль. Новости
Ранее Life.ru сообщал, что российский лидер прибыл проститься с председателем Верховного суда. Напомним, 22 июля стало известно о смерти Подносовой. По словам близких, 71-летняя судья умерла от онкологии.