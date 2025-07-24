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24 июля, 10:26

Путин возложил к гробу председателя Верховного суда охапку красных роз

Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Церемония прощания проходит в Центральной клинической больнице.

Владимир Путин простился с председателем Верховного суда Подносовой. Видео © Life.ru

Склонив голову в знак уважения, глава государства возложил пышный букет красных роз к открытому гробу, отдавая дань памяти ушедшей. Затем президент подошёл к скорбящим родным и близким Подносовой, чтобы лично выразить им свои глубочайшие соболезнования и разделить их тяжёлое горе. Он также присел рядом и коротко поговорил с семьёй.

Кадр с церемонии прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Кадр с церемонии прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Фото © Telegram / Кремль. Новости

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Ранее Life.ru сообщал, что российский лидер прибыл проститься с председателем Верховного суда. Напомним, 22 июля стало известно о смерти Подносовой. По словам близких, 71-летняя судья умерла от онкологии.

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Мария Любицкая
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