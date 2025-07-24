Путин возложил к гробу председателя Верховного суда охапку красных роз

Склонив голову в знак уважения, глава государства возложил пышный букет красных роз к открытому гробу, отдавая дань памяти ушедшей. Затем президент подошёл к скорбящим родным и близким Подносовой, чтобы лично выразить им свои глубочайшие соболезнования и разделить их тяжёлое горе. Он также присел рядом и коротко поговорил с семьёй.