Женщины, которые стесняются заниматься сексом дома из-за слишком тонких стен, могут лишиться оргазмов

Многие россияне действительно стесняются заниматься сексом дома из-за слишком тонких стен. Чаще всего с такой проблемой к специалистам обращаются женщины. Об этом Life.ru рассказала сексолог Александра Миллер, комментируя инициативу общественников, которые предлагают строить дома с толстыми стенами ради демографии.

Многие боятся шуметь и боятся своих эмоций как раз из-за соседей, общественного осуждения. Проблема стеснения действительно есть, чаще с ней приходят женщины. В крайних случаях они могут быть настолько зажаты, что получают аноргазмию (невозможность получить сексуальную разрядку, оргазм). Александра Миллер Сексолог, психолог

Поэтому сексолог поддержала инициативу строить дома с толстыми стенами. Такая мера, по её мнению, действительно может помочь парам не стесняться своих эмоций и не заработать штрафы из-за нарушения режима тишины.

Секс будет чаще, стеснений будет меньше, также может и демография в стране повыситься. Александра Миллер Сексолог, психолог