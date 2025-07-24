Женщины, которые стесняются заниматься сексом дома из-за слишком тонких стен, могут лишиться оргазмов
Сексолог Миллер поддержала идею строить дома с толстыми стенами ради демографии
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Многие россияне действительно стесняются заниматься сексом дома из-за слишком тонких стен. Чаще всего с такой проблемой к специалистам обращаются женщины. Об этом Life.ru рассказала сексолог Александра Миллер, комментируя инициативу общественников, которые предлагают строить дома с толстыми стенами ради демографии.
Многие боятся шуметь и боятся своих эмоций как раз из-за соседей, общественного осуждения. Проблема стеснения действительно есть, чаще с ней приходят женщины. В крайних случаях они могут быть настолько зажаты, что получают аноргазмию (невозможность получить сексуальную разрядку, оргазм).
Поэтому сексолог поддержала инициативу строить дома с толстыми стенами. Такая мера, по её мнению, действительно может помочь парам не стесняться своих эмоций и не заработать штрафы из-за нарушения режима тишины.
Секс будет чаще, стеснений будет меньше, также может и демография в стране повыситься.
Однако остаётся вопрос: что делать с домами, которые уже построены? Миллер обратила внимание, что часто в новостройках нет шумоизоляции — и личная жизнь становится достоянием соседей и домового чата.
Напомним, ранее эксперты по ЖКХ рассказали, что россияне могут схлопотать штраф за громкий секс, если интимная жизнь нарушает режим тишины. Поэтому в России предложили обязать застройщиков делать в домах толстые стены, чтобы граждане не стеснялись заниматься сексом. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит людям полноценно проживать личную жизнь, тем самым повышая демографию в стране.