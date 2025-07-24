Стало известно о состоянии женщин, получивших ранения от стрел на заводе в Ленобласти

Пострадавшие сотрудницы завода в Выборге Ленобласти находятся в тяжёлом состоянии. Обе женщины находятся в реанимации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Северной столицы.

«Обе пациентки – в тяжёлом состоянии, после проведённых операций они находятся в реанимации», — рассказали медики.

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Напомним, что одна из сотрудниц получила серьёзные травмы: её рука была пробита насквозь. Life.ru публиковал кадры произошедшего. Инцидент произошёл накануне на заводе «Реконд». Сразу после случившегося руководство завода приняло экстренные меры безопасности. Персоналу было отдано распоряжение забаррикадироваться в кабинетах, чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья работников.