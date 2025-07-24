В РЖД сообщили о гибели пяти своих сотрудников в авиакатастрофе в Приамурье

При крушении самолёта Ан-24 в Амурской области погибли пять сотрудников РЖД. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации железнодорожного перевозчика, в результате авиакатастрофы погибли Николай Сун-Цо-Жен (38 лет) и Дмитрий Лапшов (43 года), находившиеся в служебной командировке. Среди жертв также оказались супруги-врачи Галина (65 лет) и Алексей Найденовы (64 года), и инженер Сергей Шиян (32 года).