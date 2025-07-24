В РЖД сообщили о гибели пяти своих сотрудников в авиакатастрофе в Приамурье
Обложка © ТАСС / Пресс-служба МЧС Бурятии
При крушении самолёта Ан-24 в Амурской области погибли пять сотрудников РЖД. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По информации железнодорожного перевозчика, в результате авиакатастрофы погибли Николай Сун-Цо-Жен (38 лет) и Дмитрий Лапшов (43 года), находившиеся в служебной командировке. Среди жертв также оказались супруги-врачи Галина (65 лет) и Алексей Найденовы (64 года), и инженер Сергей Шиян (32 года).
«Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всех нас. РЖД окажут семьям погибших материальную помощь», — говорится в сообщении компании.
Напомним, что место крушения Ан-24 в Амурской области обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту в момент падения было 49 человек, из них: пятеро детей, четверо членов экипажа и два работника авиакомпании. Предварительно, никто не выжил. Причиной трагедии могла стать ошибка экипажа.