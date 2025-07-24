Владимир Зеленский использует диалог с Москвой в политической игре против администрации президента США Дональда Трампа. Так считает Антон Гришанов, эксперт Дипломатической академии МИД России.

По словам специалиста, украинская сторона формально выполняет требование Вашингтона о переговорах, но намеренно ограничивает их повестку. Вместо обсуждения условий прекращения огня Киев выдвигает предложения о встречах лидеров и обменах пленными. Такой подход позволяет впоследствии заявить о «неконструктивной позиции России» и требовать от США новых санкций.

«Фактически Зеленский ставит Трампа перед выбором: либо признать нежелание Украины к реальному урегулированию, либо пойти на эскалацию против России вопреки своим предвыборным обещаниям», — пояснил Гришанов в разговоре с радио «Комсомольская правда».

Эксперт обратил внимание на парадоксальную ситуацию: администрация Трампа, выступающая за дипломатическое решение, оказывается заложником позиции Киева. При этом украинская сторона избегает обсуждения конкретных мирных инициатив, сохраняя конфликт как инструмент давления.