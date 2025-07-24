Эксперт раскрыл, как Зеленский манипулирует Трампом с помощью переговоров
Эксперт Гришанов: Зеленский надеется переговорами настроить Трампа против России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Владимир Зеленский использует диалог с Москвой в политической игре против администрации президента США Дональда Трампа. Так считает Антон Гришанов, эксперт Дипломатической академии МИД России.
По словам специалиста, украинская сторона формально выполняет требование Вашингтона о переговорах, но намеренно ограничивает их повестку. Вместо обсуждения условий прекращения огня Киев выдвигает предложения о встречах лидеров и обменах пленными. Такой подход позволяет впоследствии заявить о «неконструктивной позиции России» и требовать от США новых санкций.
«Фактически Зеленский ставит Трампа перед выбором: либо признать нежелание Украины к реальному урегулированию, либо пойти на эскалацию против России вопреки своим предвыборным обещаниям», — пояснил Гришанов в разговоре с радио «Комсомольская правда».
Эксперт обратил внимание на парадоксальную ситуацию: администрация Трампа, выступающая за дипломатическое решение, оказывается заложником позиции Киева. При этом украинская сторона избегает обсуждения конкретных мирных инициатив, сохраняя конфликт как инструмент давления.
Гришанов прогнозирует, что такая тактика может привести к обострению американо-украинских отношений в преддверии выборов в США. Особенно на фоне неоднократных заявлений Москвы об отсутствии у Киева реального интереса к политическому урегулированию.
Ранее бывший посол Британии в Москве Иан Прауд заявил, что переговоры с Россией нужны Владимиру Зеленскому, чтобы продолжать получать военную, финансовую и политическую поддержку Запада. При этом киевский главарь продолжает настаивать на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подчеркнули, что для такого контакта предстоит проделать очень большой объём работы.