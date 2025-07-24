Двойная игра Зеленского: Дипломат раскрыл истинные цели Украины по переговорам
Дипломат Прауд: Зеленский имитирует желание мира с РФ ради западной поддержки
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Экс-комик Владимир Зеленский инициирует переговорный процесс с Россией, прежде всего, для получения поддержки западных партнёров. Такое мнение выразил бывший посол Великобритании в Москве Иан Прауд в своём YouTube-канале.
Эксперт убеждён, что встреча между представителями России и Украины невозможна без решения ключевых вопросов Москвы. Он связал текущую паузу в переговорах с летним периодом и приближением сроков ультиматума президента США Дональда Трампа. Прауд задумался: зачем Киеву идти на компромиссы сейчас, если в сентябре могут сбыться обещания Вашингтона.
«Встречи Путина и Зеленского не будет, пока не будут решены ключевые вопросы Москвы. <...> А зачем Зеленскому заключать какие-либо сделки, если в сентябре Белый дом исполнит свои обещания?» — заявил посол.
По его оценке, украинский чиновник ведёт двойную игру, имитируя мирные инициативы для сохранения западной поддержки. Прауд подчеркнул, что Зеленскому необходимо демонстрировать попытки дипломатического урегулирования, чтобы продолжать получать финансирование и вооружения, хотя реальной мотивации к миру у Киева нет.
Как известно, 23 июля состоялся третий этап переговоров между российскими и украинскими делегациями, который проходил за закрытыми дверями. Life.ru опубликовал полную видеозапись заявления главы российской делегации Владимира Мединского, сделанного по окончании этой встречи. Непосредственно перед началом третьего раунда Мединский и Умеров провели встречу тет-а-тет. Глава российской делегации также сообщил о предложениях по временным перемириям для вывоза раненых и создания трёх рабочих групп по урегулированию. Украинская сторона обещала рассмотреть эти инициативы.