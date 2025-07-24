Экс-комик Владимир Зеленский инициирует переговорный процесс с Россией, прежде всего, для получения поддержки западных партнёров. Такое мнение выразил бывший посол Великобритании в Москве Иан Прауд в своём YouTube-канале.

Эксперт убеждён, что встреча между представителями России и Украины невозможна без решения ключевых вопросов Москвы. Он связал текущую паузу в переговорах с летним периодом и приближением сроков ультиматума президента США Дональда Трампа. Прауд задумался: зачем Киеву идти на компромиссы сейчас, если в сентябре могут сбыться обещания Вашингтона.

«Встречи Путина и Зеленского не будет, пока не будут решены ключевые вопросы Москвы. <...> А зачем Зеленскому заключать какие-либо сделки, если в сентябре Белый дом исполнит свои обещания?» — заявил посол.