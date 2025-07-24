Люди едут к месту падения самолёта Ан-24, чтобы помочь с поиском тел
Обложка © SHOT
Родственники и добровольцы едут к месту крушения пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области, чтобы помочь спасателям с поиском тел погибших. Об этом сообщает SHOT.
В 6 километрах от Тынды скопились десятки легковых машин: люди пытаются разузнать хоть какую-то информацию о своих родственниках, находившихся на борту.
Десятки машин стоят 6 километрах от Танды. Видео © SHOT
К настоящему времени спасатели добрались до места авиакатастрофы пешком. Наземная группировка обследует место происшествия, проводит поисковые работы.
Напомним, сегодня пассажирский самолёт Ан-24, совершавший запланированный рейс, разбился примерно в пятнадцати километрах от Тынды. На борту находились 48 человек: пассажиры и члены экипажа, выжить никому не удалось. По предварительной версии, катастрофа произошла из-за ошибки пилотирования, обусловленной трудностями посадки самолёта в сложных условиях рельефа местности. Предполагается, что воздушное судно столкнулось с горным склоном, что стало причиной столь страшной аварии.