Люди едут к месту падения самолёта Ан-24, чтобы помочь с поиском тел

Родственники и добровольцы едут к месту крушения пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области, чтобы помочь спасателям с поиском тел погибших. Об этом сообщает SHOT.

В 6 километрах от Тынды скопились десятки легковых машин: люди пытаются разузнать хоть какую-то информацию о своих родственниках, находившихся на борту.

Десятки машин стоят 6 километрах от Танды. Видео © SHOT