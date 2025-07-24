«Он такой старый»: Пассажиры разбившегося Ан-24 жаловались на неисправности судна
SHOT: Пассажиры Ан-24 жаловались на неисправности перед катастрофой
Пассажиры Ан-24 жаловались на неисправности перед катастрофой. Обложка © Telegram / SHOT
Пассажиры злополучного рейса Ан-24 заметили в салоне испарения ещё до взлёта — часть людей вышли из самолёта в Благовещенске, не долетев до места трагедии. Среди них — девушка по имени Ангелина, которой интуиция буквально спасла жизнь. Об этом сообщил SHOT.
Пассажиры Ан-24 жаловались на неисправности перед катастрофой. Видео © Telegram / SHOT
«Он такой старый», — рассказала пассажирка.
Она должна была лететь другим рейсом, но в последний момент оказалась на борту старого Ан-24. По её словам, самолёт выглядел крайне изношенным, а прямо во время полёта в салоне заметили подозрительные испарения рядом с багажной полкой. Эти признаки испугали людей — всего в Благовещенске вышли 21 пассажир, включая Ангелину с её близкими. Их места заняли новые пассажиры. К сожалению, до Тынды они не добрались — самолёт разбился всего за несколько километров до пункта назначения.
Напомним, что фюзеляж разбившегося Ан-24 был найден с воздуха — его обнаружили с помощью вертолёта Ми-8. Обломки лежат в 15 километрах от Тынды, неподалёку от населённого пункта Курьян. Самолёт при падении загорелся, спасатели продолжают работу на месте трагедии. Ан-24, потерпевший крушение, был почти полвека в эксплуатации. Воздушное судно выпущено ещё в 1976 году на Киевском авиационном заводе.