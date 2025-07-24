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24 июля, 14:46

«Мы и так понимаем друг друга»: Переводчица не смогла разобрать речь Стармера на его встрече с Моди

Переводчица потерялась и создала заминку на пресс-конференции Стармера и Моди

Обложка © ТАСС / AP / Kin Cheung

Обложка © ТАСС / AP / Kin Cheung

На совместной пресс-конференции премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Индии Нарендры Моди произошла заминка. Переводчица не справилась с речью главы британского кабмина.

Заминка во время пресс-конференции Кира Стармера и Нарендры Моди. Видео © X / MattooShashank

Сотрудница извинилась перед политиками, объяснив, что «потеряла текст». В ходе встречи Стармер с готовностью предложил повторить сказанное, однако Моди жестом дал понять, что в этом нет необходимости.

«Думаю, мы и так хорошо понимаем друг друга», — заметил британский премьер. После этого встреча продолжилась без лишних объяснений.

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Встреча Кира Стармера и Нарендры Моди прошла в загородном поместье Чекерс, расположенном к северо-западу от Лондона. В ходе встречи представители Индии и Великобритании заключили торговоэкономическое соглашение. А ранее Life.ru писал, что Индия продемонстрировала готовность полностью отказаться от российской нефти и перейти на других поставщиков в случае введения американских санкций. В России призвали не переживать по данному поводу.

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Мария Любицкая
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