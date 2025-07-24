«Мы и так понимаем друг друга»: Переводчица не смогла разобрать речь Стармера на его встрече с Моди

На совместной пресс-конференции премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Индии Нарендры Моди произошла заминка. Переводчица не справилась с речью главы британского кабмина.

Заминка во время пресс-конференции Кира Стармера и Нарендры Моди. Видео © X / MattooShashank

Сотрудница извинилась перед политиками, объяснив, что «потеряла текст». В ходе встречи Стармер с готовностью предложил повторить сказанное, однако Моди жестом дал понять, что в этом нет необходимости.

«Думаю, мы и так хорошо понимаем друг друга», — заметил британский премьер. После этого встреча продолжилась без лишних объяснений.