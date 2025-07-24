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24 июля, 14:46

У ставшей жертвой ВСУ сотрудницы РЖД накануне смерти был день рождения

У погибшей начальницы поезда Александры вчера был день рождения. Обложка © Telegram / Kub Mash

У погибшей начальницы поезда Александры вчера был день рождения. Обложка © Telegram / Kub Mash

Начальница поезда РЖД, погибшая в результате атаки ВСУ под Сочи, накануне трагедии отмечала день рождения. Её дочь просила остаться дома, но женщина отправилась в рейс, где погибла вместе с коллегой. Об этом сообщил Kub Mash.

В Адлере на машину с поездной бригадой, возвращавшейся со смены, упали обломки беспилотного летательного аппарата. В результате трое сотрудников получили травмы различной степени тяжести — повреждения ног, рук и живота. Начальницу поезда и одну из её коллег спасти не удалось.

Момент уничтожения дрона ВСУ на Кубани попал на видео
Момент уничтожения дрона ВСУ на Кубани попал на видео

Напомним, что обломки беспилотника, упавшего в Сочи, попали на автомобиль местной жительницы, что привело к её гибели и смерти пассажирки. В салоне находилась 41-летняя сотрудница железной дороги и её коллега. Женщины возвращались с работы, когда произошёл инцидент. Всего в результате налёта беспилотников ВСУ пострадали пятеро сотрудников Федеральной пассажирской компании (ФПК): двое погибли, трое получили ранения.

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Милена Скрипальщикова
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