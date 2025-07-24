У ставшей жертвой ВСУ сотрудницы РЖД накануне смерти был день рождения
У погибшей начальницы поезда Александры вчера был день рождения. Обложка © Telegram / Kub Mash
Начальница поезда РЖД, погибшая в результате атаки ВСУ под Сочи, накануне трагедии отмечала день рождения. Её дочь просила остаться дома, но женщина отправилась в рейс, где погибла вместе с коллегой. Об этом сообщил Kub Mash.
В Адлере на машину с поездной бригадой, возвращавшейся со смены, упали обломки беспилотного летательного аппарата. В результате трое сотрудников получили травмы различной степени тяжести — повреждения ног, рук и живота. Начальницу поезда и одну из её коллег спасти не удалось.
Напомним, что обломки беспилотника, упавшего в Сочи, попали на автомобиль местной жительницы, что привело к её гибели и смерти пассажирки. В салоне находилась 41-летняя сотрудница железной дороги и её коллега. Женщины возвращались с работы, когда произошёл инцидент. Всего в результате налёта беспилотников ВСУ пострадали пятеро сотрудников Федеральной пассажирской компании (ФПК): двое погибли, трое получили ранения.