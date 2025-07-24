У ставшей жертвой ВСУ сотрудницы РЖД накануне смерти был день рождения

Начальница поезда РЖД, погибшая в результате атаки ВСУ под Сочи, накануне трагедии отмечала день рождения. Её дочь просила остаться дома, но женщина отправилась в рейс, где погибла вместе с коллегой. Об этом сообщил Kub Mash.