«Экономят на всём»: В Госдуме поддержали идею строительства домов с толстыми стенами
Депутат Марченко: Инициативу об утолщении стен в новостройках следует поддержать
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamrad71
Депутат Госдумы Евгений Марченко высказался в поддержку ужесточения норм по шумоизоляции и толщине стен для новостроек. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что качество строительства жилья снизилось, что приводит к росту числа жалоб от населения.
Они сейчас оптимизируют расходы, экономят на всём, и поэтому, конечно, качество жилья становится хуже, а цены выше. Соответственно, слышимость сейчас в новых домах очень большая. Я историю с увеличением толщины стен для семейных пар и не пар поддерживаю двумя руками.
По его словам, жалобы на чрезмерную слышимость в квартирах — одни из самых частых. Люди покупают жильё в новостройках и вынуждены сталкиваться с полным отсутствием звукоизоляции. Марченко призвал застройщиков обратить внимание на качество материалов и факт чрезмерной слышимости в жилых домах.
Напомним, ранее эксперты по ЖКХ рассказали, что россияне могут схлопотать штраф за громкий секс, если интимная жизнь нарушает режим тишины. Поэтому в России предложили обязать застройщиков делать в домах толстые стены, чтобы граждане не стеснялись заниматься сексом. Авторы инициативы считают, что данная мера даст возможность людям вести более полную и насыщенную личную жизнь, что в свою очередь положительно скажется на демографической ситуации в стране.