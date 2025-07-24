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24 июля, 15:34

«Экономят на всём»: В Госдуме поддержали идею строительства домов с толстыми стенами

Депутат Марченко: Инициативу об утолщении стен в новостройках следует поддержать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamrad71

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamrad71

Депутат Госдумы Евгений Марченко высказался в поддержку ужесточения норм по шумоизоляции и толщине стен для новостроек. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что качество строительства жилья снизилось, что приводит к росту числа жалоб от населения.

Они сейчас оптимизируют расходы, экономят на всём, и поэтому, конечно, качество жилья становится хуже, а цены выше. Соответственно, слышимость сейчас в новых домах очень большая. Я историю с увеличением толщины стен для семейных пар и не пар поддерживаю двумя руками.

Евгений Марченко

Депутат Госдумы

Они сейчас оптимизируют расходы, экономят на всём, и поэтому, конечно, качество жилья становится хуже, а цены выше. Соответственно, слышимость сейчас в новых домах очень большая. Я историю с увеличением толщины стен для семейных пар и не пар поддерживаю двумя руками.
Они сейчас оптимизируют расходы, экономят на всём, и поэтому, конечно, качество жилья становится хуже, а цены выше. Соответственно, слышимость сейчас в новых домах очень большая. Я историю с увеличением толщины стен для семейных пар и не пар поддерживаю двумя руками.

По его словам, жалобы на чрезмерную слышимость в квартирах — одни из самых частых. Люди покупают жильё в новостройках и вынуждены сталкиваться с полным отсутствием звукоизоляции. Марченко призвал застройщиков обратить внимание на качество материалов и факт чрезмерной слышимости в жилых домах.

Женщины, которые стесняются заниматься сексом дома из-за слишком тонких стен, могут лишиться оргазмов
Женщины, которые стесняются заниматься сексом дома из-за слишком тонких стен, могут лишиться оргазмов

Напомним, ранее эксперты по ЖКХ рассказали, что россияне могут схлопотать штраф за громкий секс, если интимная жизнь нарушает режим тишины. Поэтому в России предложили обязать застройщиков делать в домах толстые стены, чтобы граждане не стеснялись заниматься сексом. Авторы инициативы считают, что данная мера даст возможность людям вести более полную и насыщенную личную жизнь, что в свою очередь положительно скажется на демографической ситуации в стране.

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Екатерина Хмелева
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