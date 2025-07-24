«Экономят на всём»: В Госдуме поддержали идею строительства домов с толстыми стенами

Они сейчас оптимизируют расходы, экономят на всём, и поэтому, конечно, качество жилья становится хуже, а цены выше. Соответственно, слышимость сейчас в новых домах очень большая. Я историю с увеличением толщины стен для семейных пар и не пар поддерживаю двумя руками.