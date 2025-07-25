Суд арестовал счета «майонезного короля» Мошковича на сумму 3 млрд рублей
ТАСС: Суд арестовал счета Вадима Мошковича на сумму около 3 млрд рублей
Вадим Мошкович. Обложка © VK / Суды общей юрисдикции города Москвы
Столичный суд арестовал банковские счета основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича в рамках уголовного дела о мошенничестве и злоупотребление полномочиями на сумму примерно 3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
По решению суда Мошкович и близкие к нему лица не могут распоряжаться этими деньгами — запрещено продавать, переводить или как-то иначе использовать арестованные средства. Во время обысков у бизнесмена в его элитной машине Mercedes-Maybach нашли более 650 тысяч долларов наличными. В офисе Мошковича изъяли свыше 1,6 миллиона евро, около 1,2 миллиона долларов и почти 29 миллионов рублей.
Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста этих средств. Ограничительные меры введены на случай, если суд признает Мошковича виновным, а также из-за исков потерпевшей стороны — сумма претензий достигает примерно 48 миллиардов рублей.
Напомним, Вадима Мошковича задержали в Москве 26 марта 2025 года. Его подозревали в захвате активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму более 1 миллиарда рублей, что и было причиной возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Позднее было возбуждено ещё одно дело по обвинению в даче взятки в виде охотничьего карабина бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову.