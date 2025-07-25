Суд арестовал счета «майонезного короля» Мошковича на сумму 3 млрд рублей

Столичный суд арестовал банковские счета основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича в рамках уголовного дела о мошенничестве и злоупотребление полномочиями на сумму примерно 3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

По решению суда Мошкович и близкие к нему лица не могут распоряжаться этими деньгами — запрещено продавать, переводить или как-то иначе использовать арестованные средства. Во время обысков у бизнесмена в его элитной машине Mercedes-Maybach нашли более 650 тысяч долларов наличными. В офисе Мошковича изъяли свыше 1,6 миллиона евро, около 1,2 миллиона долларов и почти 29 миллионов рублей.